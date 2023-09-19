На 10 років раніше, ніж німці: чи зможуть українці у Німеччині мати пенсію на пільгових умовах
Джерело:aussiedlerbote.de
У Німеччині нещодавня хвиля інформації, що поширюється в соціальних мережах, свідчить про те, що українські біженці зможуть претендувати на отримання німецької пенсії на пільгових умовах. Мовиться про вік 57 років, що на десять років швидше, ніж корінні німці.
Цю інформацію спростували у Федеральному пенсійному страхуванні. Що відомо про фейкову заяву – читайте далі!
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Пенсія на пільгових умовах у Німеччині для українців – фейк
Нещодавно з'явилася новина про те, що з червня цього року Німеччина почне виплачувати пенсії українським біженцям з 57 років. Це відкриття викликало значну увагу та реакцію в німецькому суспільстві, насамперед через різкий контраст, який воно представляє: біженці отримують пільговий вихід на пенсію на 10 років раніше, ніж самі німці.
Так, у Федеральному пенсійному страхуванні Німеччини опублікували спростування. У заяві йдеться, що для іноземців і громадян Німеччини застосовуються ті самі пенсійні закони та вік виходу на пенсію.
У соцмережах неодноразово неправдиво стверджують, що біженці з України можуть вийти на пенсію в Німеччині в 50 років. Це не правда. Пенсію за віком у Німеччині можна отримати лише з 63 років за умови наявності 35 років пенсійного стажу та лише з відрахуваннями,
– звертають увагу в Німецькій службі пенсійного страхування.
Встановлений законом вік виходу на пенсію у Німеччині коливається залежно від виду пенсії за віком – від 63 до 67 років.
Що ще важливо?
У Німеччині кожен працівник має робити внески до системи пенсійного страхування. Ця інклюзивна політика поширюється на іноземців, зокрема і на громадян України, які також мають право на отримання німецької пенсії. Однак для отримання цих прав необхідно виконати певні умови. Щоб мати право на пенсію, особа повинна сплачувати пенсійні внески не менше 5 років і досягти встановленого пенсійного віку.
Мінімальний страховий стаж для отримання пенсії можна отримати, якщо додати періоди роботи в Німеччині та інших країнах. Зокрема, це стосується країн Європейського Союзу, які уклали з Німеччиною угоди про соціальне забезпечення.
Однак важливо зазначити, що Україна не входить до числа країн, включених до цього переліку, і наразі не має ратифікованої угоди про соціальне забезпечення. Отже, будь-яка тривалість роботи в Україні, навіть для біженців, не враховуватиметься при розрахунку мінімального стажу, необхідного для отримання права на пенсію в Німеччині.Зауважте: дедалі частіше країни Європи повідомляють про нестачу працівників у різних галузях. Здебільшого потрібні фахівці різноманітних професій: лікарі, будівельники, інженери, офіціанти. Які професії найбільш затребувані та в яких країнах – читайте у матеріалі!