На 10 років раніше, ніж німці: чи зможуть українці у Німеччині мати пенсію на пільгових умовах

У Німеччині нещодавня хвиля інформації, що поширюється в соціальних мережах, свідчить про те, що українські біженці зможуть претендувати на отримання німецької пенсії на пільгових умовах. Мовиться про вік 57 років, що на десять років швидше, ніж корінні німці.

Цю інформацію спростували у Федеральному пенсійному страхуванні. Що відомо про фейкову заяву – читайте далі!

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Пенсія на пільгових умовах у Німеччині для українців – фейк

Нещодавно з'явилася новина про те, що з червня цього року Німеччина почне виплачувати пенсії українським біженцям з 57 років. Це відкриття викликало значну увагу та реакцію в німецькому суспільстві, насамперед через різкий контраст, який воно представляє: біженці отримують пільговий вихід на пенсію на 10 років раніше, ніж самі німці.

Так, у Федеральному пенсійному страхуванні Німеччини опублікували спростування. У заяві йдеться, що для іноземців і громадян Німеччини застосовуються ті самі пенсійні закони та вік виходу на пенсію.