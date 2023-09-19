Цю інформацію спростували у Федеральному пенсійному страхуванні. Що відомо про фейкову заяву – читайте далі!

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Пенсія на пільгових умовах у Німеччині для українців – фейк

Нещодавно з'явилася новина про те, що з червня цього року Німеччина почне виплачувати пенсії українським біженцям з 57 років. Це відкриття викликало значну увагу та реакцію в німецькому суспільстві, насамперед через різкий контраст, який воно представляє: біженці отримують пільговий вихід на пенсію на 10 років раніше, ніж самі німці.

Так, у Федеральному пенсійному страхуванні Німеччини опублікували спростування. У заяві йдеться, що для іноземців і громадян Німеччини застосовуються ті самі пенсійні закони та вік виходу на пенсію.