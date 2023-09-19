Эту информацию опровергли в Федеральном пенсионном страховании. Что известно о фейковом заявлении – читайте дальше!
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Пенсия на льготных условиях в Германии для украинцев – фейк
Недавно появилась новость о том, что с июня этого года Германия станет выплачивать пенсии украинским беженцам с 57 лет. Это открытие вызвало значительное внимание и реакцию в немецком обществе, в первую очередь из-за резкого контраста, который оно представляет: беженцы получают льготный выход на пенсию на 10 лет раньше, чем сами немцы.
Так, в Федеральном пенсионном страховании Германии опубликовали опровержение. В заявлении говорится, что для иностранцев и граждан Германии применяются те же пенсионные законы и возраст выхода на пенсию.
В соцсетях неоднократно лживо утверждают, что беженцы из Украины могут выйти на пенсию в Германии в 50 лет. Это неправда. Пенсию по возрасту в Германии можно получить только с 63 лет при условии наличия 35 лет пенсионного стажа и только за вычетами,
– обращают внимание в германской службе пенсионного страхования.
Установленный законом возраст ухода на пенсию в Германии колеблется в зависимости от вида пенсии по возрасту – от 63 до 67 лет.
Что еще важно?
В Германии каждый работник должен вносить взносы в систему пенсионного страхования. Эта инклюзивная политика распространяется на иностранцев, в том числе граждан Украины, которые также имеют право на получение немецкой пенсии. Однако для получения этих прав необходимо выполнить определенные условия. Чтобы иметь право на пенсию, лицо должно платить пенсионные взносы не менее 5 лет и достигнуть установленного пенсионного возраста.
Минимальный страховой стаж для получения пенсии можно получить при добавлении периодов работы в Германии и других странах. В частности, это касается стран Европейского Союза, заключивших с Германией соглашения о социальном обеспечении.
Однако важно отметить, что Украина не входит в число стран, включенных в этот перечень, и пока не имеет ратифицированного соглашения о социальном обеспечении. Следовательно, любая продолжительность работы в Украине даже для беженцев не будет учитываться при расчете минимального стажа, необходимого для получения права на пенсию в Германии.