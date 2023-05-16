Італійського пенсіонера оштрафували на 900 євро: причина вас здивує

Літній чоловік отримав величезний штраф за те, що самостійно засипав яму на пішохідному переході. Історія набула надзвичайного розголосу в Італії. Люди вважають, що міська влада мала б йому подякувати, а не карати.

72-річний італієць Клаудіо Трента з містечка Барлассіна у Ломбардії дуже обурювався через 30-сантиметрову вибоїну посеред пішохідного переходу. Міська влада тривалий час ігнорувала його скарги, тому пенсіонер вирішив проблему самостійно – засипав яму бітумом. Тоді він навіть не підозрював, чим для нього це обернеться.

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Історія закінчилась для Клаудіо Тренти штрафом аж у 882 євро. Причина: проведення потенційно небезпечних робіт у громадському місці без відповідного дозволу. Пенсіонер обурений і подав зустрічний позов проти міської влади – за недбалість.

Що про скандал думають італійці

Історія зі штрафом Тренти набула великого розголосу, коли чоловік виклав лист від поліції на своїй сторінці у Фейсбук. Вчинок пенсіонера викликав схвалення італійців в соцмережах. Деякі пишуть: "‎якби люди на півдні Італії не брали справу у свої руки, все би давно розвалилося". Також користувачі в мережі пропонують мерії відшкодувати пенсіонерові вартість матеріалів та виконаної роботи, якщо самі не спромоглися засипати яму.

До дискусії долучився і заступник секретаря міністерства культури Вітторіо Сгарбі.

Окрім правил користування дорогами, є ще здоровий глузд. І за логікою здорового глузду місцева поліція мала би подякувати цьому пану,

– зазначив чиновник.

Останніми днями Клаудіо Трента став місцевою зіркою. Його навіть запросили на ефір італійського телебачення. Тому історія зі штрафом за засипану вибоїну – розвивається.