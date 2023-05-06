Громадський транспорт – це один з основних засобів пересування для українців, які тимчасово проживають в Європі або подорожують, зазначає Закордон 24. Він є зручним та значно економнішим за прокат автівки чи таксі.

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У більшості європейських міст громадський транспорт працює за чітким розкладом. Пасажирам варто дотримуватися певних правил поведінки під час проїзду. Що варто знати, аби без проблем пересуватися містами Євросоюзу та не отримати штраф, розповідаємо далі.

Як поводитися у громадському транспорті країн ЄС

Польща

У населених пунктах Польщі можна пересуватись автобусами, тролейбусами, трамваями та метро. Для поїздок у польському громадському транспорті існує низка правил, зокрема:

не можна їсти та пити, якщо ви можете забруднити транспорт або інших пасажирів;

заборонено вживати алкоголь і палити (не лише звичайні цигарки, а й електронні);

не потрібно відкривати двері транспортного засобу під час руху та стояти надто близько до них;

також заборонено проїзд у роликах або на самокаті;

і навіть не думайте викидати через вікно сміття.

Штрафи за недотримання хоча б одного з цих правил чималі – за порушення цих норм вам доведеться заплатити до 500 злотих.



У громадському транспорті Польщі можуть оштрафувати за порушення низки правил / Фото Unsplash

Отримати фінансове покарання можна і за залишені в метро речі. Таку постанову у березні 2023 року підтримали польські депутати.

За проїзд без квитка у Польщі готуйтеся викласти від 150 до 300 злотих (розмір штрафу залежить від міста). Тому будьте уважні й завжди компостуйте квиток. Також стежте, щоб у вашої сіті-карти не завершився термін дії.

Зверніть увагу! Якщо вам таки виписали штраф, краще сплатити його якнайшвидше прямо в касі (або протягом 14 днів після виписки, щоб розрахуватись за найнижчою ставкою).

Чехія

У країні доволі розгалужена система міського транспорту, особливо у Празі, Брно та Остраві. Не варто ризикувати й пересуватись без дійсного проїзного квитка. Адже це може коштувати вам 1 500 крон (понад 60 євро). Якщо сплатите штраф у перші 15 днів після отримання, то зекономите 500 крон.

У Чехії суворі правила, а контролери доволі часто перевіряють пасажирів у громадському транспорті. Зокрема, якщо ваш квиток, який діє пів години, протермінований хоча б на 1 хвилину, вас все одно можуть оштрафувати.



У Чехії можна отримати штраф за протермінування квитка на 1 хвилину / Фото Unsplash

Пасажирам, які не придбали квиток для домашнього улюбленця або не сплатили за багаж, загрожує штраф у сумі 400 чеських крон (17 євро). А якщо ви порушили закон, наприклад, забруднили транспорт або скоїли щось, що загрожує безпеці інших пасажирів та водія – готуйте 1 000 штрафних крон (понад 40 євро).

Німеччина

Проїзд "зайцем" у громадському транспорті Німеччини вважається шахрайством. Тут все дуже серйозно. Правопорушника у найкращому випадку оштрафують на 60 євро, а в найгіршому – можуть позбавити волі на строк до одного року.

Швейцарія

У столиці країни – Цюриху – перший штраф за безквитковий проїзд становитиме 100 швейцарських франків (понад 100 євро). Але чим більше порушень, тим серйознішим буде покарання. Може дійти навіть до повної заборони пересуватись громадським транспортом у Швейцарії.

У більшості європейських міст показувати проїзний квиток під час посадки на транспорт не потрібно. Але це не означає, що на маршруті не буде перевірок і вас не змусять сплатити штраф за проїзд без квитка.

Якщо є можливість купити карту проїзду через додаток, переконайтеся, що ваш гаджет заряджений. Радимо вам поважати правила країн Європи та не наражати себе на неприємності!