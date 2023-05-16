72-летний итальянец Клаудио Трента из городка Барлассина в Ломбардии очень возмущался из-за 30-сантиметровой выбоины посреди пешеходного перехода. Городские власти долгое время игнорировали его жалобы, поэтому пенсионер решил проблему самостоятельно – засыпал яму битумом. Тогда он даже не подозревал, чем для него это обернется.

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История закончилась для Клаудио Тренты штрафом в 882 евро. Причина: проведение потенциально опасных работ в общественном месте без разрешения. Пенсионер возмущен и подал встречный иск против городских властей – за халатность.

Что о скандале думают итальянцы

История со штрафом Тренты получила большую огласку, когда мужчина выложил письмо от полиции на своей странице в Фейсбук. Поступок пенсионера вызвал одобрение итальянцев в соцсетях. Некоторые пишут: "если бы люди на юге Италии не брали дело в свои руки, все бы давно развалилось". Также пользователи в сети предлагают мэрии возместить пенсионеру стоимость материалов и проделанной работы, если сами не смогли засыпать яму.

К дискуссии присоединился и заместитель секретаря министерства культуры Витторио Сгарби.

Кроме правил пользования дорогами, есть еще здравый смысл. И по логике здравого смысла местная полиция должна поблагодарить этого господина,

– отметил чиновник.

В последние дни Клаудио Трента стал местной звездой. Его даже пригласили на эфир итальянского телевидения. Поэтому история со штрафом за засыпанную выбоину – развивается.