Раніше на Стенхоуп Плейс мешкали близько 200 людей. Однак всі вони з часом переїхали. Залишився лише Нік. З того часу вуличку почали називати "найсамотнішою у Шотландії".

Зверніть увагу У Польщі сьогодні – Тлустий четвер: скільки пампухів треба з'їсти на щастя

Чому Нік не переїжджає

Нік вже неодноразово отримував пропозиції від місцевої влади. Йому пропонують 35 – 40 тисяч фунтів компенсації (один фунт – понад 47 тисяч гривень). Водночас Нік переконаний, що за цю суму не зможе придбати нову квартиру в іншому районі.

Окрім того, чоловік наполягає, що лише нещодавно зробив ремонт у квартирі. Зокрема, пофарбував стіни, оновив шпалери, замінив підлогу. Вершиною оновлень стала покупка нової плити.

Нік заявляє: його геть не турбують витрати на квартиру. Чоловік переконаний, що мешкатиме вдома ще тривалий час. Наразі Нік має чітку умову для переїзду: йому мають виплатити 100 тисяч фунтів.

Коли я дізнався, що буду останнім, хто залишиться на вулиці, то дуже хвилювався, що можуть виникнути проблеми, але, на щастя, поки все нормально. Якщо вони пропонують мені гроші за квартиру, то це має бути близько 100 тисяч фунтів стерлінгів – ціни зросли, все стало дорожчим,

– наголосив Нік.

Однак наразі влада не збирається виплачувати таку суму. Пошуки компромісу тривають. Тим часом історія Ніка привертає все більше уваги людей з різних куточків світу. Всі захоплюються чоловіком, який залишився сам на "найсамотнішій вулиці" своєї країни.