Ранее на Стэнхоуп Плейс жили около 200 человек. Однако все они со временем переехали. Остался только Ник. С тех пор улочку начали называть "самой одинокой в Шотландии".

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Почему Ник не переезжает

Ник уже неоднократно получал предложения от местных властей. Ему предлагают 35 – 40 тысяч фунтов компенсации (один фунт – более 47 тысяч гривен). В то же время Ник убежден, что за эту сумму не сможет приобрести новую квартиру в другом районе.

Кроме того, мужчина настаивает, что только недавно сделал ремонт в квартире. В частности, покрасил стены, обновил обои, заменил пол. Вершиной обновлений стала покупка новой плиты.

Ник заявляет: его совершенно не беспокоят расходы на квартиру. Мужчина убежден, что будет жить дома еще длительное время. Сейчас Ник имеет четкое условие для переезда: ему должны выплатить 100 тысяч фунтов.

Когда я узнал, что буду последним, кто останется на улице, то очень волновался, что могут возникнуть проблемы, но, к счастью, пока все нормально. Если они предлагают мне деньги за квартиру, то это должно быть около 100 тысяч фунтов стерлингов – цены выросли, все стало дороже,

– подчеркнул Ник.

Однако пока власть не собирается выплачивать такую сумму. Поиски компромисса продолжаются. Тем временем история Ника привлекает все больше внимания людей из разных уголков мира. Все восхищаются мужчиной, который остался один на "самой одинокой улице" своей страны.