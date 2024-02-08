Цього дня біля кондитерських та пекарень у Польщі – великі черги. Люди квапляться придбати головний символ свята – пампух. Найпопулярніші – з начинкою з трояндового джему та шоколаду.

Зверніть увагу У Польщі з'явилася нова професія: людей шукають вже й терміново

Скільки пампухів потрібно з'їсти у свято

Придбати пампухи можна не лише у локальних закладах. Великі торгові мережі пропонують великі знижки на улюблені смаколики.

Поляки вірять: щоб упродовж року було щастя, у Тлустий четвер потрібно з'їсти щонайменше один пампух. Тоді наступні 12 місяців будуть ситими та затишними.

Результати численних опитувань свідчать, що традиція не втрачає актуальності. Яка епоха не була б за вікном, поляки чемно чекають свята, а тоді – йдуть по свій щасливий пампух. Цього дня рекомендують забути про всілякі дієти та обмеження й насолоджуватися святом.

Місцеві ЗМІ розповідають, що у Тлустий четвер на території Польщі з'їдають понад 10 мільйонів пампухів. До слова, вони – справжні старожили на польській кухні. Відомо, що перші пампухи поляки почали випікати ще три століття тому.

Тлустий четвер символізує прощання з періодом достатку напередодні початку великого посту Великоднем. Окрім ласування пончиками, цього дня важливо провести час весело та з приємністю. Зокрема, можна зустрітися з друзями в улюбленій кав'ярні або ресторані.