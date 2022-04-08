На ситуацію вплинула війна в Україні та подорожчання сировини. Аналітики прогнозують, що ріст цін буде ще інтенсивнішим.

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Як змінюються ціни на харчові продукти в Польщі

Яйця, без яких Великдень уявити неможливо, на гуртовому рівні стали дорожчими аж на 20% у порівнянні з минулим роком. За десяток яєць жителю Польщі зараз доведеться заплатити близько 6,39 злотого, а минулого року упаковка коштувала 5,41 злотого.

Відчутно подорожчали усі базові продукти, які люди купуватимуть до свят: цукор, маргарин, масло, олія та інші жири, борошно.

Також у Польщі очікують, що через обмеження доставки соняшникової олії з України, у квітні вона стане дорожчою на 30%, якщо порівнювати з 2021 роком. Через це збільшиться вартість майонезу. Тож зараз в Польщі попит на олію величезний. Проте, Biedronka і Lidl запевняють покупців, що дефіциту цього продукту не буде.

Цікаво, що найменше поки що зросли ціни на м'ясо та м'ясні вироби.