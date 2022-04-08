На ситуацию повлияла война в Украине и удорожание сырья. Аналитики прогнозируют, что рост цен будет еще более интенсивным.

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Как меняются цены на продукты питания в Польше

Яйца, без которых Пасху представить невозможно, на оптовом уровне стали дороже на 20% по сравнению с прошлым годом. За десяток яиц жителю Польши придется заплатить около 6,39 злотого , а в прошлом году упаковка стоила 5,41 злотого.

Ощутимо подорожали все базовые продукты, которые люди будут покупать к праздникам: сахар, маргарин, масло, растительное масло и другие жиры, мука.

Также в Польше ожидают, что из-за ограничения доставки подсолнечного масла из Украины, в апреле оно станет дороже на 30%, если сравнивать с 2021 годом. Поэтому увеличится стоимость майонеза. С ейчас в Польше спрос на растительное масло огромный. Однако Biedronka и Lidl уверяют покупателей, что дефицита этого продукта не будет.