Подорож у часі: американська авіакомпанія повернула пасажирів з 2023 у 2022 рік
Джерело:avianews.com
Напевне, кожен із нас хотів би стати мандрівником у часі. Це можливо з американською авіакомпанією United Airlines.
Пасажири United Airlines повернулися із 2023 у 2022 рік
Її пасажири мали змогу зустріти Новий рік двічі. Літаки, яким вони подорожували, летів через Тихий океан на схід, що дозволило потрапити із 2023 року знову у 2022 рік.
Читайте також Cyprus Airways пропонує безплатні квитки: як отримати
Зазначається, що перший літак вилетів рейсом UA858 з Сеулу – о 00:26 1 січня 2023 року, але приземлився о 17:01 31 грудня 2022 року в Сан-Франциско.
Інший літак виконував рейс UA200 – борт вилетів з Гуаму о 08:38 1 січня 2023 року, а приземлився в Гонолулу о 19:22 31 грудня 2022 року.
Отже, пасажири рейсу UA858 змогли відсвяткувати Новий рік в аеропорту Сеулу перед вильотом та зробити це вдруге вже по прильоту. А от мандрівники на рейсі UA200 мали час зустріти свято вдома та навіть трохи поспати перед тим, як вирушати в аеропорт для відправки у старий рік.
Як таке можливо?
Подібні подорожі у часі можливі при польотах через Тихий океан у східному напрямку, якщо літаки перетинають лінію зміни дат. Вона розташована у Тихому океані та позначена пунктиром на мапах. Саме на цій лінії починається новий день та закінчується попередній.
В результаті – літаки, які перетинають цю лінію при польоті на схід, щоразу відвозять пасажирів у минуле – у попередній день.