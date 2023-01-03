Пассажиры United Airlines вернулись с 2023 по 2022 год
Ее пассажиры могли встретить Новый год дважды. Самолет, которым они путешествовали, летел через Тихий океан к востоку, что позволило попасть с 2023 года снова в 2022 год.
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Отмечается, что первый самолет вылетел рейсом UA858 из Сеула – в 00:26 1 января 2023, но приземлился в 17:01 31 декабря 2022 в Сан-Франциско.
Рейс United Airlines UA858 вылетел 1 января 2023 года и прилетел 31 декабря 2022 года / Скриншот flightradar24.com
Рейс United Airlines вылетел 1 января 2023 года, а прилетел 31 декабря 2022 года / Скриншот flightradar24.com
Как это возможно?
Подобные путешествия во времени возможны при полетах через Тихий океан в восточном направлении, если самолеты пересекают линию смены дат. Она расположена в Тихом океане и отмечена пунктиром на картах. Именно на этой линии начинается новый день и заканчивается предыдущий.
В результате – самолеты, пересекающие эту линию при полете на восток, каждый раз увозят пассажиров в прошлое – в предыдущий день.