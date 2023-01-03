Пассажиры United Airlines вернулись с 2023 по 2022 год

Ее пассажиры могли встретить Новый год дважды. Самолет, которым они путешествовали, летел через Тихий океан к востоку, что позволило попасть с 2023 года снова в 2022 год.

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Отмечается, что первый самолет вылетел рейсом UA858 из Сеула – в 00:26 1 января 2023, но приземлился в 17:01 31 декабря 2022 в Сан-Франциско.