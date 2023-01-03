Пассажиры United Airlines вернулись с 2023 по 2022 год

Ее пассажиры могли встретить Новый год дважды. Самолет, которым они путешествовали, летел через Тихий океан к востоку, что позволило попасть с 2023 года снова в 2022 год.

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Отмечается, что первый самолет вылетел рейсом UA858 из Сеула – в 00:26 1 января 2023, но приземлился в 17:01 31 декабря 2022 в Сан-Франциско.

Рейс United Airlines UA858 вилетів 1 січня 2023 року та прилетів 31 грудня 2022 рокуРейс United Airlines UA858 вылетел 1 января 2023 года и прилетел 31 декабря 2022 года / Скриншот flightradar24.com

Другой самолет выполнял рейс UA200 – борт вылетел из Гуама в 08:38 1 января 2023, а приземлился в Гонолулу в 19:22 31 декабря 2022 года.

Рейс United Airlines вилетів 1 січня 2023 року, а прилетів 31 грудня 2022 рокуРейс United Airlines вылетел 1 января 2023 года, а прилетел 31 декабря 2022 года / Скриншот flightradar24.com

Итак, пассажиры рейса UA858 смогли отпраздновать Новый год в аэропорту Сеула перед вылетом и сделать это во второй раз уже по прилету. А вот путешественники на рейсе UA200 имели время встретить праздник дома и даже немного поспать, прежде чем отправляться в аэропорт для отправки в старый год.

Как это возможно?

Подобные путешествия во времени возможны при полетах через Тихий океан в восточном направлении, если самолеты пересекают линию смены дат. Она расположена в Тихом океане и отмечена пунктиром на картах. Именно на этой линии начинается новый день и заканчивается предыдущий.

В результате – самолеты, пересекающие эту линию при полете на восток, каждый раз увозят пассажиров в прошлое – в предыдущий день.