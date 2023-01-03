Її пасажири мали змогу зустріти Новий рік двічі. Літаки, яким вони подорожували, летів через Тихий океан на схід, що дозволило потрапити із 2023 року знову у 2022 рік.

Читайте також Cyprus Airways пропонує безплатні квитки: як отримати

Зазначається, що перший літак вилетів рейсом UA858 з Сеулу – о 00:26 1 січня 2023 року, але приземлився о 17:01 31 грудня 2022 року в Сан-Франциско.

Рейс United Airlines UA858 вилетів 1 січня 2023 року та прилетів 31 грудня 2022 року / Скриншот flightradar24.com

Інший літак виконував рейс UA200 – борт вилетів з Гуаму о 08:38 1 січня 2023 року, а приземлився в Гонолулу о 19:22 31 грудня 2022 року.

Рейс United Airlines вилетів 1 січня 2023 року, а прилетів 31 грудня 2022 року / Скриншот flightradar24.com

Отже, пасажири рейсу UA858 змогли відсвяткувати Новий рік в аеропорту Сеулу перед вильотом та зробити це вдруге вже по прильоту. А от мандрівники на рейсі UA200 мали час зустріти свято вдома та навіть трохи поспати перед тим, як вирушати в аеропорт для відправки у старий рік.

Як таке можливо?