Де залишати авто у Празі та інші нюанси чеського паркування

Перед тим, як сісти за кермо автомобіля в чужій країні, обов'язково ознайомтеся з місцевими правилами дорожнього руху. І не забудьте про особливості паркування.

Раніше ми розповідали про відмінності ПДР в Польщі, а на цей раз зупинимося на особливостях паркування в Чехії. Короткий гайд, який допоможе швидко зорієнтуватися водіям в Празі й уникнути великих штрафів.

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Де паркуватися в Празі

Паркувальні зони у чеській столиці різняться за кольором:

синя — для містян, або для паркування до 3 годин;

— для містян, або для паркування до 3 годин; фіолетовою користуються ті, хто купив річний абонемент або працює поруч;

користуються ті, хто купив річний абонемент або працює поруч; помаранчева — платна зона для всіх охочих.

Оплата за парковку

Залежно від місця зупинки, ціна за паркомісце може коливатись від 10 до 60 крон. Оплатити стоянку можна у parkovací automaty — спеціальних автоматах, що приймають готівку. Або через мобільний застосунок — Park in Prague, Zaparkuju тощо.

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Дозволений час паркування вранці та вдень — від 30 хвилин до 6 годин. Якщо немає інших умов, то безкоштовно можна користуватись паркінгом з 6 вечора до 8 ранку в будні, а також на вихідних та у свята.