Раніше ми розповідали про відмінності ПДР в Польщі, а на цей раз зупинимося на особливостях паркування в Чехії. Короткий гайд, який допоможе швидко зорієнтуватися водіям в Празі й уникнути великих штрафів.
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Де паркуватися в Празі
Паркувальні зони у чеській столиці різняться за кольором:
- синя — для містян, або для паркування до 3 годин;
- фіолетовою користуються ті, хто купив річний абонемент або працює поруч;
- помаранчева — платна зона для всіх охочих.
Оплата за парковку
Залежно від місця зупинки, ціна за паркомісце може коливатись від 10 до 60 крон. Оплатити стоянку можна у parkovací automaty — спеціальних автоматах, що приймають готівку. Або через мобільний застосунок — Park in Prague, Zaparkuju тощо.
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