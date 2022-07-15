Ранее мы рассказывали об отличиях ПДД в Польше , а на этот раз остановимся на особенностях парковки в Чехии. Краткий гайд, который поможет быстро сориентироваться водителям в Праге и избежать больших штрафов.

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Где парковаться в Праге

Парковочные зоны в чешской столице отличаются по цвету:

синяя – для горожан, или для парковки до 3 часов;

фиолетовой пользуются те, кто купил годовой абонемент или работает рядом;

оранжевая – платная зона для всех желающих.

Оплата за парковку

В зависимости от места остановки цена за паркоместо может колебаться от 10 до 60 крон. Оплатить стоянку можно в parkovací automaty – специальных автоматах, принимающих наличные деньги. Или через мобильное приложение — Park in Prague, Zaparkuju и т.д.

Примите во внимание! Разрешено время парковки утром и днем ​​– от 30 минут до 6 часов. Если нет других условий, то бесплатно можно пользоваться паркингом с 6 вечера до 8 утра в будни, а также в выходные и по праздникам.