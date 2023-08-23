У Парижі відкриють сквер, названий на честь Києва

Також Ейфелеву вежу підсвітять кольорами українського прапора. Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

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Він зазначив, що Рада Парижа проголосувала за це рішення, і 24 серпня, на День Незалежності, сквер відкриють у самому центрі міста – поблизу Єлисейського палацу.

За словами Омельченка, коли мер Парижу Анн Ідальго була в Києві, вона зустрічалася з президентом Зеленським, який вручив тоді Парижу відзнаку міста-рятівника.

Ви пам'ятаєте, що в перші дні та місяці вторгнення Париж став прихистком для українських біженців, які звідти виїжджали до інших міст чи країн. Анн Ідальго пообіцяла назвати один зі скверів Парижа на честь столиці української держави міста Києва і народу України,

– каже він.

Також додав, що на День Незалежності Ейфелеву вежу підсвітять кольорами українського прапора. Таке відбуватиметься вже вдруге, і це безпрецедентне рішення: раніше на вежі можна було побачити лише кольори французького стяга. Жодна інша країна, окрім України, не вшановувалася так французами. Жовто-блакитне світло Ейфелевої вежі побачать в усьому світі.

Жовто-блакитна Ейфелева вежа / Фото Вікіпедія

З 1 вересня у Парижі заборонять електросамокати

Влада Парижа зробила рішучий крок, вирішивши провести референдум, щоб визначити майбутнє електросамокатів у місті. Після публічного голосування жителі переважною більшістю підтримали введення заборони.