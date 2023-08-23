В Париже откроют сквер, названный в честь Киева

Также Эйфелеву башню подсветят цветом украинского флага. Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

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Он отметил, что Совет Парижа проголосовал за это решение, и 24 августа, в День Независимости, сквер откроют в самом центре города – вблизи Елисейского дворца.

По словам Омельченко, когда мэр Парижа Анн Идальго была в Киеве, она встречалась с президентом Зеленским, вручившим тогда Парижу награду города-спасателя.

Вы помните, что в первые дни и месяцы вторжения Париж стал убежищем для украинских беженцев, выезжавших оттуда в другие города или страны. Анн Идальго пообещала назвать один из скверов Парижа в честь столицы украинского государства города Киева и народа Украины,

– говорит он.

Также добавил, что в День Независимости Эйфелевую башню подсветят цветами украинского флага. Такое будет происходить уже второй раз, и это беспрецедентное решение: раньше на башне можно было увидеть только цвета французского флага. Никакая другая страна, кроме Украины, не уважалась так французами. Желто-голубой свет Эйфелевой башни увидят во всем мире.

Желто-голубая Эйфелева башня / Фото Википедия

С 1 сентября в Париже запретят электросамокаты

Власти Парижа сделали решительный шаг, решив провести референдум, чтобы определить будущее электросамокатов в городе. После публичного голосования жители подавляющим большинством поддержали введение запрета.