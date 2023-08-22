З 1 вересня у Парижі заборонять електросамокати

Таке рішення було прийнято у відповідь на сплеск аварій на електросамокатах. Загалом у першій половині 2022 року було зафіксовано 330 аварій, що на 37% більше, ніж за відповідний період 2021 року.

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Референдум пройшов 2 квітня. Брали участь у ньому 103 тисячі осіб. Проти проголосували 89% осіб.

Мер Парижа Анн Ідальго повідомила, що новий закон розпочне діяти з 1 вересня.

Влада Парижа вирішила повністю заборонити громадські електросамокати, ставши першою європейською столицею, яка пішла на такий крок. Причиною нововведення стало постійне недотримання правил дорожнього руху людьми на скутерах і незручності від них у людних місцях,

– йдеться у повідомленні.

У вересні закінчуються договори мобільних операторів Dott, Lime і Tier, які розміщують транспортні засоби на вулицях міста. Компанії повинні вилучити скутери, яких наразі налічується близько 15 000, з усіх пунктів прокату.

Париж не перше місто, де діє така заборона

До слова, Париж не єдине місто, в якому влада вирішує, що робити з електросамокатами. Інші європейські міста теж вигадують способи убезпечити своїх мешканців.

Так, наприклад, у Лісабоні на електросамокаті не можна розганятися більше, ніж на двадцять кілометрів на годину, а в Любляні – лише на 5. У Варшаві заборонено заїжджати до парків та садів. В Італії декому навіть доводиться проходити курси водіння.

З 1 вересня у Парижі заборонять електросамокати / UnSplash

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