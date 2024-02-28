Більше не доведеться проштовхуватися: в Парижі хочуть зробити пішохідну зону біля Ейфелевої вежі

Тисячі туристів щодня штовхаються, щоб зняти Ейфелеву вежу з іншого боку річки Сени на пагорбі в Трокадеро з її чудовими садами та модерністським палацом, де розташовані музеї. Проте, прогулянка до Трокадеро менш романтична, оскільки потрібно пройти два головних перехрестя та часто забитий міст Пон д'Ієна.

Цього тижня мер Анн Ідальго на загальне здивування заявила, що вона хоче просувати проєкт із вигнання автомобілів і створення суцільного саду між Ейфелевою вежею та еспланадою Трокадеро. Реалізувати його можуть уже цього року.

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В Парижі хочуть зробити пішохідну зону біля Ейфелевої вежі

Ідальго виступила з ініціативою вперше 2018-го. Але тоді проєкт підтримали неохоче: влада боялася великої кількості пробок через закриття доріг у районі Трокадеро. Наразі план змін доопрацювали. І втілювати в життя його все ж таки почнуть, але, швидше за все, після Олімпійських ігор.

Після Олімпійських ігор перед Ейфелевою вежею більше не будуть проїжджати машини,

– сказала Ідальго.

Пішохідна зона має з'явитися в районі Ейфелевої вежі та до площі Трокадеро. Колишні дороги засадять деревами – на місці відкриють великий парк.

Прихильники високо оцінили зусилля Ідальго, колишньої кандидатки в президенти, зменшити забруднення навколишнього середовища та збільшити зелені зони в густонаселеному місті, яке може стати нестерпним, коли літня спека стає все частішою.

В Парижі хочуть зробити пішохідну зону біля Ейфелевої вежі / Фото Unsplash

Зауважимо, Ейфелева вежа є однією з найпопулярніших пам'яток у світі. Торік її відвідало 6,3 мільйона туристів.