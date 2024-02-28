Цього тижня мер Анн Ідальго на загальне здивування заявила, що вона хоче просувати проєкт із вигнання автомобілів і створення суцільного саду між Ейфелевою вежею та еспланадою Трокадеро. Реалізувати його можуть уже цього року.

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В Парижі хочуть зробити пішохідну зону біля Ейфелевої вежі

Ідальго виступила з ініціативою вперше 2018-го. Але тоді проєкт підтримали неохоче: влада боялася великої кількості пробок через закриття доріг у районі Трокадеро. Наразі план змін доопрацювали. І втілювати в життя його все ж таки почнуть, але, швидше за все, після Олімпійських ігор.

Після Олімпійських ігор перед Ейфелевою вежею більше не будуть проїжджати машини,

– сказала Ідальго.

Пішохідна зона має з'явитися в районі Ейфелевої вежі та до площі Трокадеро. Колишні дороги засадять деревами – на місці відкриють великий парк.

Прихильники високо оцінили зусилля Ідальго, колишньої кандидатки в президенти, зменшити забруднення навколишнього середовища та збільшити зелені зони в густонаселеному місті, яке може стати нестерпним, коли літня спека стає все частішою.

В Парижі хочуть зробити пішохідну зону біля Ейфелевої вежі / Фото Unsplash

Зауважимо, Ейфелева вежа є однією з найпопулярніших пам'яток у світі. Торік її відвідало 6,3 мільйона туристів.