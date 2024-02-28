На этой неделе мэр Анн Идальго ко всеобщему удивлению заявила, что она хочет продвигать проект по изгнанию автомобилей и созданию сплошного сада между Эйфелевой башней и эспланадой Трокадеро. Реализовать его могут уже в этом году.

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В Париже хотят сделать пешеходную зону возле Эйфелевой башни

Идальго выступила с инициативой впервые в 2018-м. Но тогда проект поддержали неохотно: власти боялись большого количества пробок из-за закрытия дорог в районе Трокадеро. Сейчас план изменений доработали. И воплощать в жизнь его все же начнут, но, скорее всего, после Олимпийских игр.

После Олимпийских игр перед Эйфелевой башней больше не будут проезжать машины,

– сказала Идальго.

Пешеходная зона должна появиться в районе Эйфелевой башни и до площади Трокадеро. Бывшие дороги засадят деревьями – на месте откроют большой парк.

Сторонники высоко оценили усилия Идальго, бывшего кандидата в президенты, уменьшить загрязнение окружающей среды и увеличить зеленые зоны в густонаселенном городе, который может стать невыносимым, когда летняя жара становится все чаще.

В Париже хотят сделать пешеходную зону возле Эйфелевой башни / Фото Unsplash

Завважимо, Эйфелева башня является одной из самых популярных достопримечательностей в мире. В прошлом году ее посетило 6,3 миллиона туристов.