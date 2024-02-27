Hybrid Air Vehicles і Grands Espaces домовилися про бронювання літаків, що дозволить дирижаблю Airlander 10 відправлятися в експедиції у віддалені регіони світу, в тому числі в Арктику. Перші сподіваються отримати у 2028 році.

Читайте також Моторошна пастка й невідома хвороба: 2 тисячі людей застрягли на лайнері

Французька компанія запустить круїзи до Арктики на дирижаблях

Обидві компанії заявляють, що вони "поділяють бачення сталого та захопливої подорожі та переосмислення досліджень без шкоди для навколишнього середовища".

Дирижаблі дозволять мандрівникам діставатися до віддалених районів Арктики, куди складно потрапити на кораблях та човнах. До того ж це найекологічніший спосіб подорожувати практично без викидів.

Французька компанія збирається запустити круїзи до Арктики на дирижаблях / Фото Grands Espace / Airlander

Клієнти Grands Espaces зможуть вирушити в ексклюзивні подорожі, в тому числі до вражаючих природних місць, забезпечуючи клієнтам справді захопливі та інтимні враження.

Airlander — це літак, який відкриває великі можливості для світу подорожей і туризму, пропонуючи більше послуг і нових вражень без негативного впливу на планету, який мають старі літаки,

– каже Джордж Ленд, виконавчий директор з продажів Hybrid Air Vehicles.

Оскільки виробництво розпочнеться цього року, Grands Espaces зможе пропонувати клієнтам новий Airlander 10 з 2028 року.

Амальфі матиме власний аеропорт

Амальфі – легендарний італійський курорт, який називають справжнім раєм на Землі. Могутні гори, затишні пляжі, цитрусові сади, старовинна архітектура та фантастична кухня приваблюють туристів з різних куточків світу. Водночас, щоб добратися до Амальфі, доводилося постаратися.

Мандрівникам сповістили радісну новину: курорт Амальфі в Італії матиме свій аеропорт. Упродовж останніх років кількість туристів настільки зросла, що для них вирішили збудувати аеропорт. Задум вдалося реалізувати доволі швидко. Мандрівникам вже повідомили: аеропорт Салерно Коста д'Амальфі відкриється для міжнародних рейсів вже у 2024 році.