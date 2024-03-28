Париж – найбільш обговорюване місто у Європі: хто ще потрапив у десятку
Джерело:ing.
Усі міста Європи особливі по-своєму, й приваблюють туристів певними локаціями. Втім, є ті, незмінні, які обговорює увесь світ та мріє відвідати кожен.
Так, ING Media представила оновлений рейтинг найбільш обговорюваних міст у Європі. Вперше за шість років лідер змінився.
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Париж – найбільш обговорюване містом у Європі
На першому рядку 2023-го опинився Париж. Місто отримало велику цифрову видимість через тиждень моди та чемпіонату світу з регбі, а також майбутніх Олімпійських ігор.
На другій позиції розташувався Лондон, а на третій – незмінно – Мадрид.
Топ-10 виглядає так:
- Париж, (Франція),
- Лондон, (Велика Британія),
- Мадрид (Іспанія),
- Стамбул, (Туреччина),
- Рим (Італія),
- Барселона (Іспанія),
- Мілан (Італія),
- Берлін (Німеччина),
- Анкара (Туреччина),
- Валенсія (Іспанія).
Експерти кажуть, що на згадку міст часто впливають культура, знакові та геополітичні події, інвестиційний клімат.
Рим посів 5-те місце у рейтингу найобговорюваніших міст Європи / Фото Unsplash
Людям оголосили Сім нових чудес світу
Нещодавно мандрівникам оголосили список Семи нових чудес світу. Його сформували на основі кількості щорічних відвідувачів, а також – кількості переглядів сторінок про чудеса у Вікіпедії. На першому місці опинився індійський Тадж-Махал. Упродовж року матеріал прочитали 28,601,383 людей.
Окрім того, до списку увійшли: Бурдж Халіфа в ОАЕ, Статуя Свободи у Нью-Йорку, Ейфелева вежа
у Парижі та гора Еверест, розташована у Гімалаях.