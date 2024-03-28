Так, ING Media представила оновлений рейтинг найбільш обговорюваних міст у Європі. Вперше за шість років лідер змінився.

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Париж – найбільш обговорюване містом у Європі

На першому рядку 2023-го опинився Париж. Місто отримало велику цифрову видимість через тиждень моди та чемпіонату світу з регбі, а також майбутніх Олімпійських ігор.

На другій позиції розташувався Лондон, а на третій – незмінно – Мадрид.

Топ-10 виглядає так:

Париж, (Франція), Лондон, (Велика Британія), Мадрид (Іспанія), Стамбул, (Туреччина), Рим (Італія), ​​​Барселона (Іспанія), ​​Мілан (Італія), ​​​Берлін (Німеччина), ​​Анкара (Туреччина), ​​Валенсія (Іспанія).

Експерти кажуть, що на згадку міст часто впливають культура, знакові та геополітичні події, інвестиційний клімат.

Рим посів 5-те місце у рейтингу найобговорюваніших міст Європи / Фото Unsplash

Людям оголосили Сім нових чудес світу

Нещодавно мандрівникам оголосили список Семи нових чудес світу. Його сформували на основі кількості щорічних відвідувачів, а також – кількості переглядів сторінок про чудеса у Вікіпедії. На першому місці опинився індійський Тадж-Махал. Упродовж року матеріал прочитали 28,601,383 людей.

Окрім того, до списку увійшли: Бурдж Халіфа в ОАЕ, Статуя Свободи у Нью-Йорку, Ейфелева вежа

у Парижі та гора Еверест, розташована у Гімалаях.