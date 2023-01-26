Франція та Німеччина запускають швидкісний потяг між столицями

26 січня 2023, 09:31
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Джерело:

Bloomberg

Франція та Німеччина оголосили про план покращення залізничного сполучення між двома країнами. Планують запустити швидкісний потяг між Парижем та Берліном у 2024 році.

Між Парижем та Берліном запустять швидкісні потяги

У такий спосіб країни сподіваються зробити поїздки між столицями екологічнішими. Про це йдеться у декларації, оприлюдненій після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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Країни "підтримують розгортання маршруту швидкісного поїзда між Парижем і Берліном, а також нічного залізничного сполучення, запланованого на 2024 рік". Наразі подорож між містами потягом займає не менше 8 годин.

Французька залізнична компанія SNCF та німецька Deutsche Bahn, які перебувають у державній власності, раніше заявляли, що планують відкрити пряме швидкісне сполучення між столицями країн наприкінці 2023 року.

Залізничний транспорт стає дедалі популярнішим з екологічних міркувань, адже люди прагнуть уникнути перельотів на літаках. Наприклад, нещодавно у Франції заборонили близькомагістральні внутрішні перельоти, якщо маршрутом можна дістатися поїздом за 2,5 години або швидше.

Дешеві залізничні квитки для молоді

Крім того, до наступного літа у Франції та Німеччині планують розробити залізничний квиток для молоді, щоб вони могли дешево подорожувати між двома країнами. 

Очікується, що такий квиток стимулюватиме міжєвропейські подорожі та допоможе зменшити викиди вуглекислого газу.

Автор: Марта Касіянчук