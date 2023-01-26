Між Парижем та Берліном запустять швидкісні потяги

У такий спосіб країни сподіваються зробити поїздки між столицями екологічнішими. Про це йдеться у декларації, оприлюдненій після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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Країни "підтримують розгортання маршруту швидкісного поїзда між Парижем і Берліном, а також нічного залізничного сполучення, запланованого на 2024 рік". Наразі подорож між містами потягом займає не менше 8 годин.

Французька залізнична компанія SNCF та німецька Deutsche Bahn, які перебувають у державній власності, раніше заявляли, що планують відкрити пряме швидкісне сполучення між столицями країн наприкінці 2023 року.

Залізничний транспорт стає дедалі популярнішим з екологічних міркувань, адже люди прагнуть уникнути перельотів на літаках. Наприклад, нещодавно у Франції заборонили близькомагістральні внутрішні перельоти, якщо маршрутом можна дістатися поїздом за 2,5 години або швидше.

Дешеві залізничні квитки для молоді

Крім того, до наступного літа у Франції та Німеччині планують розробити залізничний квиток для молоді, щоб вони могли дешево подорожувати між двома країнами.

Очікується, що такий квиток стимулюватиме міжєвропейські подорожі та допоможе зменшити викиди вуглекислого газу.