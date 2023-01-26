Между Парижем и Берлином запустят скоростные поезда

Таким образом страны надеются сделать поездки между столицами более экологичными. Об этом говорится в декларации, обнародованной после встречи президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

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Страны "поддерживают развертывание маршрута скоростного поезда между Парижем и Берлином, а также ночного железнодорожного сообщения, запланированного на 2024 год". В настоящее время путешествие между городами на поезде занимает не менее 8 часов.

Французская железнодорожная компания SNCF и находящаяся в государственной собственности немецкая Deutsche Bahn ранее заявляли, что планируют открыть прямое скоростное сообщение между столицами стран в конце 2023 года.

Железнодорожный транспорт становится все более популярным по экологическим соображениям, ведь люди стремятся избежать перелетов на самолетах. Например, недавно во Франции запретили ближнемагистральные внутренние перелеты, если по маршруту можно добраться поездом за 2,5 часа или быстрее.

Дешевые билеты для молодежи

Кроме того, к следующему лету во Франции и Германии планируют разработать железнодорожный билет для молодежи, чтобы они могли дешево путешествовать между двумя странами.

Ожидается, что такой билет будет стимулировать межевропейские путешествия и поможет снизить выбросы углекислого газа.