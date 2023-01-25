З України до Польщі зараз курсує кілька потягів Укрзалізниці, разом з тим, дві країни не планують на цьому зупинятися і в майбутньому покращать залізничне сполучення. Відтак, швидкісну колію прокладуть з Варшави до Києва через Львів.

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Що відомо про запуск швидкісного поїзда Варшава – Львів – Київ

Між Україною та Польщею було підписано угоду про співпрацю, згідно з якою між столицями цих країн курсуватиме швидкісний поїзд. Контракт підписаний на три роки і передбачає будівництво швидкісної лінії за маршрутом Варшава – Львів – Київ.

За планом, дорога з Варшави до Києва триватиме 4 – 5 годин, а швидкість поїзда становитиме 250 кілометрів на годину. Зараз час в дорозі між двома столицями становить близько 16 годин. Таким чином, новий поїзд дозволить пасажирам набагато швидше добратися до пункту призначення.

Микола Вільд, урядовець, який займається будівництвом транспортного вузла "CPK" на півдорозі між Варшавою та Лодзем, заявив журналістам: "Разом з українською залізницею ми розпочинаємо спільну роботу на лінії Варшава – Львів – Київ". Початок будівництва високошвидкісної залізниці запланований на 2026 рік.