Pardon, excuse me, sorry: як правильно вибачитися перед іноземцем

Знати іноземні слова вибачення так само необхідно, як і привітання та слова прощання. Ці терміни точно знадобляться під час поїздки за кордон. В англійській мові слова pardon, excuse me та sorry означають вибачення, але вживаються у різних контекстах. Пояснюємо, як застосовувати ці дефініції правильно.

Недоречне застосування того чи іншого слова може неабияк спантеличити носія англійської мови. Тому радимо звернути особливу увагу на конкретні приклади вживання pardon, excuse me та sorry.

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Pardon

Pardon заведено вживати, коли людина хоче перепитати про щось. Наприклад, вона щось не почула, тому намагається попросити, щоб людина ще раз повторила.

Pardon? I couldn't hear what you said. – Вибачте? Я не почула, що ви сказали.

Pardon me, but could you repeat the last sentence? – Вибачте, але чи не могли б ви повторити останнє речення?

Excuse me

Excuse me використовується у наступних випадках:

Коли хочемо привернути чиюсь увагу : Excuse me! Let me start my lecture. – Вибачте! Дозвольте мені розпочати свою лекцію.

: Excuse me! Let me start my lecture. – Вибачте! Дозвольте мені розпочати свою лекцію. Коли хочемо розпочати прохання: Excuse me, sir. Can you show me the way to the nearest post office? – Вибачте, пане. Чи можете ви показати мені шлях до найближчого відділення пошти?

Sorry

Sorry застосовуємо, коли бажаємо:

Висловити співчуття : I am sorry about your grandfather. He was a good man. – Мені прикро через вашого дідуся. Він був хорошою людиною. ⠀

: I am sorry about your grandfather. He was a good man. – Мені прикро через вашого дідуся. Він був хорошою людиною. ⠀ Сказати, що ми шкодуємо через вдіяне: I am sorry, I did not mean to step on your foot. – Вибачте, я не хотів наступати вам на ногу.

Словами вибачення в англійській мові є pardon, excuse me та sorry / Фото Unsplash