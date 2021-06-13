Неуместное применение того или иного слова может изрядно смутить носителя английского языка. Поэтому советуем обратить особое внимание на конкретные примеры употребления pardon, excuse me и sorry. 

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Pardon

Pardon принято употреблять, когда человек хочет переспросить о чем-то. Например, он что-то не услышал, поэтому старается попросить, чтобы человек еще раз повторил.

  • Pardon? I could not hear what you said.  Простите? Я не услышал, что вы сказали. 
  • Pardon me, but could you repeat the last sentence?  Извините, но не могли бы вы повторить последнее предложение? 

Excuse me

Excuse me используется в следующих случаях:

  • Когда хотим привлечь чье-то внимание: Excuse me! Let me start my lecture.  Простите! Позвольте мне начать свою лекцию. 
  • Когда хотим начать просьбу: Excuse me, sir. Can you show me the way to the nearest post office ? – Простите, сэр. Можете ли вы показать мне путь в ближайшее отделение почты? 

Sorry

Sorry применяем, когда хотим:

  • Выразить сочувствие: I am sorry about your grandfather. He was a good man.  Мне жаль из-за вашего дедушки. Он был хорошим человеком.
  • Сказать, что мы сожалеем о сделанном: I am sorry, I did not mean to step on your foot.  Простите, я не хотел наступать вам на ногу. 

Словами извинения в английском языке есть pardon, excuse me и sorry / Фото Unsplash