Неуместное применение того или иного слова может изрядно смутить носителя английского языка. Поэтому советуем обратить особое внимание на конкретные примеры употребления pardon, excuse me и sorry.
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Pardon
Pardon принято употреблять, когда человек хочет переспросить о чем-то. Например, он что-то не услышал, поэтому старается попросить, чтобы человек еще раз повторил.
- Pardon? I could not hear what you said. – Простите? Я не услышал, что вы сказали.
- Pardon me, but could you repeat the last sentence? – Извините, но не могли бы вы повторить последнее предложение?
Excuse me
Excuse me используется в следующих случаях:
- Когда хотим привлечь чье-то внимание: Excuse me! Let me start my lecture. – Простите! Позвольте мне начать свою лекцию.
- Когда хотим начать просьбу: Excuse me, sir. Can you show me the way to the nearest post office ? – Простите, сэр. Можете ли вы показать мне путь в ближайшее отделение почты?
Sorry
Sorry применяем, когда хотим:
- Выразить сочувствие: I am sorry about your grandfather. He was a good man. – Мне жаль из-за вашего дедушки. Он был хорошим человеком. ⠀
- Сказать, что мы сожалеем о сделанном: I am sorry, I did not mean to step on your foot. – Простите, я не хотел наступать вам на ногу.
Словами извинения в английском языке есть pardon, excuse me и sorry / Фото Unsplash