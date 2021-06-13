Неуместное применение того или иного слова может изрядно смутить носителя английского языка. Поэтому советуем обратить особое внимание на конкретные примеры употребления pardon, excuse me и sorry.

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Pardon

Pardon принято употреблять, когда человек хочет переспросить о чем-то . Например, он что-то не услышал, поэтому старается попросить, чтобы человек еще раз повторил.

Pardon? I could not hear what you said. – Простите? Я не услышал, что вы сказали.

– Pardon me, but could you repeat the last sentence? – Извините, но не могли бы вы повторить последнее предложение?

Excuse me

Excuse me используется в следующих случаях:

Когда хотим привлечь чье-то внимание : Excuse me! Let me start my lecture. – Простите! Позвольте мне начать свою лекцию.

– Когда хотим начать просьбу : Excuse me, sir. Can you show me the way to the nearest post office ? – Простите, сэр . Можете ли вы показать мне путь в ближайшее отделение почты?

Sorry

Sorry применяем, когда хотим:

Выразить сочувствие : I am sorry about your grandfather. He was a good man. – Мне жаль из-за вашего дедушки. Он был хорошим человеком. ⠀

– Сказать, что мы сожалеем о сделанном : I am sorry, I did not mean to step on your foot . – Простите, я не хотел наступать вам на ногу.