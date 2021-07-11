Іспанці, як і українці, розрізняють різні відтінки почуттів. У них теж є любов (quiero) і кохання (amo). Своєму обранцю можна зізнаватися з допомогою обох слів. Але amo – це про найвищий прояв емоцій. Також в іспанців є поширеним слово ligar, яке означає фліртувати. Але на ньому і схожих словах не будемо зупинятися, бо цей матеріал – для тих, хто вже зустрів свою половинку і готовий їй про це розповісти.
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15 висловів про кохання іспанською
- Me gustas – Ти мені подобаєшся.
- Te quiero – Я тебе люблю.
- Te quiero mucho – Я дуже сильно тебе люблю
- Te amo – Я тебе кохаю.
- Yo también te amo – Я теж тебе кохаю.
- Te adoro – Я тебе обожнюю.
- Estoy enamorada / Estoy enamorado – Я закохана / я закоханий.
- Te necesito – Ти мені потрібний (потрібна).
- Te amo más que nada en el mundo – Я люблю тебе більше, ніж будь-що в цьому світі.
- Eres el amor de mi vida – Ти є кохання мого життя.
- Te quiero con todo mi corazón – Люблю тебе всім серцем.
- Me haces feliz – Ти робиш мене щасливим.
- Bésame – Поцілуй мене.
- Eres mi alma gemela – Ти моя споріднена душа.
- Quieres casarte conmigo? – Ти вийдеш за мене?
Quieres casarte conmigo – це пропозиція руки і серця іспанською / Фото Unsplash
Зважаючи на те, що у житті трапляється всяке, і не завжди високі почуття є взаємними, пропонуємо також альтернативну добірку. Ці іспанські вислови стануть у пригоді тим, хто не поділяє романтичних почуттів людини, яка зізналася у коханні:
- Solo quiero ser amigos – Я просто хочу бути другом.
- Me caes mal – Ти мені не подобаєшся.
- No estoy interesada / interesado – Ти мене не цікавиш.