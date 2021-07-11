Іспанці, як і українці, розрізняють різні відтінки почуттів. У них теж є любов (quiero) і кохання (amo). Своєму обранцю можна зізнаватися з допомогою обох слів. Але amo – це про найвищий прояв емоцій. Також в іспанців є поширеним слово ligar, яке означає фліртувати. Але на ньому і схожих словах не будемо зупинятися, бо цей матеріал – для тих, хто вже зустрів свою половинку і готовий їй про це розповісти.

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15 висловів про кохання іспанською

  1. Me gustas – Ти мені подобаєшся.
  2. Te quiero – Я тебе люблю.
  3. Te quiero mucho – Я дуже сильно тебе люблю
  4. Te amo – Я тебе кохаю.
  5. Yo también te amo – Я теж тебе кохаю.
  6. Te adoro – Я тебе обожнюю.
  7. Estoy enamorada / Estoy enamorado – Я закохана / я закоханий.
  8. Te necesito – Ти мені потрібний (потрібна).
  9. Te amo más que nada en el mundo – Я люблю тебе більше, ніж будь-що в цьому світі.
  10. Eres el amor de mi vida – Ти є кохання мого життя.
  11. Te quiero con todo mi corazón – Люблю тебе всім серцем.
  12. Me haces feliz – Ти робиш мене щасливим.
  13. Bésame – Поцілуй мене.
  14. Eres mi alma gemela – Ти моя споріднена душа.
  15. Quieres casarte conmigo? – Ти вийдеш за мене?

Quieres casarte conmigo – це пропозиція руки і серця іспанською / Фото Unsplash

Зважаючи на те, що у житті трапляється всяке, і не завжди високі почуття є взаємними, пропонуємо також альтернативну добірку. Ці іспанські вислови стануть у пригоді тим, хто не поділяє романтичних почуттів людини, яка зізналася у коханні:

  • Solo quiero ser amigos – Я просто хочу бути другом.
  • Me caes mal – Ти мені не подобаєшся.
  • No estoy interesada / interesado – Ти мене не цікавиш.