Іспанці, як і українці, розрізняють різні відтінки почуттів. У них теж є любов (quiero) і кохання (amo). Своєму обранцю можна зізнаватися з допомогою обох слів. Але amo – це про найвищий прояв емоцій. Також в іспанців є поширеним слово ligar, яке означає фліртувати. Але на ньому і схожих словах не будемо зупинятися, бо цей матеріал – для тих, хто вже зустрів свою половинку і готовий їй про це розповісти.

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15 висловів про кохання іспанською

Me gustas – Ти мені подобаєшся. Te quiero – Я тебе люблю. Te quiero mucho – Я дуже сильно тебе люблю Te amo – Я тебе кохаю. Yo también te amo – Я теж тебе кохаю. Te adoro – Я тебе обожнюю. Estoy enamorada / Estoy enamorado – Я закохана / я закоханий. Te necesito – Ти мені потрібний (потрібна). Te amo más que nada en el mundo – Я люблю тебе більше, ніж будь-що в цьому світі. Eres el amor de mi vida – Ти є кохання мого життя. Te quiero con todo mi corazón – Люблю тебе всім серцем. Me haces feliz – Ти робиш мене щасливим. Bésame – Поцілуй мене. Eres mi alma gemela – Ти моя споріднена душа. Quieres casarte conmigo? – Ти вийдеш за мене?

Quieres casarte conmigo – це пропозиція руки і серця іспанською / Фото Unsplash

Зважаючи на те, що у житті трапляється всяке, і не завжди високі почуття є взаємними, пропонуємо також альтернативну добірку. Ці іспанські вислови стануть у пригоді тим, хто не поділяє романтичних почуттів людини, яка зізналася у коханні: