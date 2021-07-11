Испанцы, как и украинцы, различают разные оттенки чувств. У них тоже есть любовь (quiero) и "кохання" (amo). Своему избраннику можно признаваться с помощью обоих слов. Но amo – это высшее проявление эмоций. Также у испанцев является распространенным слово ligar, которое означает флиртовать. Но на нем и похожих словах не будем останавливаться, потому что этот материал – для тех, кто уже встретил свою половинку и готов ей об этом рассказать.
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15 высказываний о любви на испанском
- Me gustas – Ты мне нравишься.
- Te quiero – Я тебя люблю.
- Te quiero mucho – Я очень сильно тебя люблю.
- Te amo – Я тебя люблю (наивысшее чувство).
- Yo también te amo – Я тоже тебя люблю.
- Te adoro – Я тебя обожаю.
- Estoy enamorada / Estoy enamorado – Я влюблена / я влюблен.
- Te necesito – Ты мне нужен (нужна).
- Te amo más que nada en el mundo – Я люблю тебя больше, чем что-либо в этом мире.
- Eres el amor de mi vida – Ты любви моей жизни.
- Te quiero con todo mi corazón – Люблю тебя всем сердцем.
- Me haces feliz – Ты делаешь меня счастливым.
- Bésame – Поцелуй меня.
- Eres mi alma gemela – Ты моя родственная душа.
- Quieres casarte conmigo? – Ты выйдешь за меня?
Quieres casarte conmigo – это предложение руки и сердца испанской / Фото Unsplash
Учитывая то, что в жизни случается всякое, и не всегда высокие чувства являются взаимными, предлагаем также альтернативную подборку. Эти испанские высказывания пригодятся тем, кто не разделяет романтических чувств человека, который призналась в любви:
- Solo quiero ser amigos – Я просто хочу быть другом.
- Me caes mal – Ты мне не нравишься.
- No estoy interesada / interesado – Ты меня не интересуешь.