Испанцы, как и украинцы, различают разные оттенки чувств. У них тоже есть любовь (quiero) и "кохання" (amo). Своему избраннику можно признаваться с помощью обоих слов. Но amo это высшее проявление эмоций. Также у испанцев является распространенным слово ligar, которое означает флиртовать. Но на нем и похожих словах не будем останавливаться, потому что этот материал для тех, кто уже встретил свою половинку и готов ей об этом рассказать.

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15 высказываний о любви на испанском

  1. Me gustas Ты мне нравишься.
  2. Te quiero Я тебя люблю.
  3. Te quiero mucho Я очень сильно тебя люблю.
  4. Te amo Я тебя люблю (наивысшее чувство).
  5. Yo también te amo Я тоже тебя люблю.
  6. Te adoro Я тебя обожаю.
  7. Estoy enamorada / Estoy enamorado Я влюблена / я влюблен.
  8. Te necesito Ты мне нужен (нужна).
  9. Te amo más que nada en el mundo Я люблю тебя больше, чем что-либо в этом мире.
  10. Eres el amor de mi vida Ты любви моей жизни.
  11. Te quiero con todo mi corazón Люблю тебя всем сердцем.
  12. Me haces feliz Ты делаешь меня счастливым.
  13. Bésame Поцелуй меня.
  14. Eres mi alma gemela Ты моя родственная душа.
  15. Quieres casarte conmigo? Ты выйдешь за меня?

Quieres casarte conmigo – это предложение руки и сердца испанской / Фото Unsplash

Учитывая то, что в жизни случается всякое, и не всегда высокие чувства являются взаимными, предлагаем также альтернативную подборку. Эти испанские высказывания пригодятся тем, кто не разделяет романтических чувств человека, который призналась в любви:

  • Solo quiero ser amigos Я просто хочу быть другом.
  • Me caes mal Ты мне не нравишься.
  • No estoy interesada / interesado Ты меня не интересуешь.