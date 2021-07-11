Испанцы, как и украинцы, различают разные оттенки чувств. У них тоже есть любовь ( quiero ) и "кохання" ( amo ). Своему избраннику можно признаваться с помощью обоих слов. Но amo – это высшее проявление эмоций. Также у испанцев является распространенным слово ligar , которое означает флиртовать. Но на нем и похожих словах не будем останавливаться, потому что этот материал – для тех, кто уже встретил свою половинку и готов ей об этом рассказать.

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15 высказываний о любви на испанском

Me gustas – Ты мне нравишься. Te quiero – Я тебя люблю. Te quiero mucho – Я очень сильно тебя люблю. Te amo – Я тебя люблю (наивысшее чувство). Yo también te amo – Я тоже тебя люблю. Te adoro – Я тебя обожаю. Estoy enamorada / Estoy enamorado – Я влюблена / я влюблен. Te necesito – Ты мне нужен (нужна). Te amo más que nada en el mundo – Я люблю тебя больше, чем что-либо в этом мире. Eres el amor de mi vida – Ты любви моей жизни. Te quiero con todo mi corazón – Люблю тебя всем сердцем. Me haces feliz – Ты делаешь меня счастливым. Bésame – Поцелуй меня. Eres mi alma gemela – Ты моя родственная душа. Quieres casarte conmigo? – Ты выйдешь за меня?

Quieres casarte conmigo – это предложение руки и сердца испанской / Фото Unsplash

Учитывая то, что в жизни случается всякое, и не всегда высокие чувства являются взаимными, предлагаем также альтернативную подборку. Эти испанские высказывания пригодятся тем, кто не разделяет романтических чувств человека, который призналась в любви: