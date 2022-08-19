Так, неподалік Кракова є популярне серед місцевих жителів озеро Криспінув, що розташоване в однойменному селі. Дорога займе усього приблизно пів години (10 – 15 кілометрів від міста). А тепер розповімо трохи детальніше про локацію.

Актуально Як віддати дитину в польську школу або продовжити навчання за українською програмою за кордоном

Озеро Криспінув під Краковом

Штучно створене озеро з’явилося на місці піщаної шахти, тому ще одна його народна назва — "На Пісках".

Біля водойми можна не лише ліниво засмагати та купатися, а тут також доступний і активний відпочинок: водні велосипеди та лижі, вітрильники, теніс, пляжний волейбол та багато іншого.

Територія навколо озера вкрита густими соснами, а сам пляж широкий та піщаний. Через дерев’яний пірс можна дістатись до невеликого острова. Навколо озера є прогулянкові доріжки, місця для пікніка, а також дитячі атракціони.



Озеро Криспінув / Фото osadakryspinow

Вартість входу на озеро Криспінув

Вхід на території платний і обійдеться для дорослих 15 злотих, для дітей 7 – 15 років – 10 злотих. Діти до 6 років можуть проходити безкоштовно. Сімейний квиток (двоє дорослих та троє дітей до 15 років) коштує 30 злотих.

Як доїхати з Кракова до Криспінува

Часто поляки їдуть за місто власним авто. Крім цього, можна влаштувати велопрогулянку просто до озера. Маршрут пролягає берегом річки Вісла, а дорога займе до 50 хвилин. Також є можливість доїхати громадським транспортом. У цьому напрямку курсують автобуси №: