Так, неподалеку от Кракова есть популярное среди местных жителей озеро Криспинув , расположенное в одноименном селе. Дорога займет всего примерно пол часа (10 – 15 км от города) . А теперь расскажем немного поподробнее о локации.

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Озеро Криспинув под Краковом

Искусственно созданное озеро появилось на месте песчаной шахты, поэтому еще одно его народное название – "На Песках".

Возле водоема можно не только лениво загорать и купаться, но и доступный и активный отдых: водные велосипеды и лыжи, парусники, теннис, пляжный волейбол и многое другое.

Территория вокруг озера покрыта густыми соснами, а сам пляж широк и песчаный. Через деревянный пирс можно добраться до небольшого острова. Вокруг озера есть прогулочные дорожки, места для пикника, а также детские аттракционы.



Озеро Криспинув / Фото osadakryspinow

Стоимость входа на озеро Криспинув

Вход на территории платный и обойдется для взрослых 15 злотых, для детей 7 – 15 лет – 10 злотых. Дети до 6 лет могут проходить бесплатно. Семейный билет (двое взрослых и трое детей до 15 лет) стоит 30 злотых.

Как доехать из Кракова до Криспинува

Часто поляки едут за город на собственном авто. Кроме этого, можно устроить велопрогулку прямо к озеру. Маршрут пролегает по берегу реки Висла, а дорога займет до 50 минут. Также есть возможность доехать на общественном транспорте. В этом направлении курсируют автобусы №: