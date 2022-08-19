Так, неподалеку от Кракова есть популярное среди местных жителей озеро Криспинув, расположенное в одноименном селе. Дорога займет всего примерно пол часа (10 – 15 км от города). А теперь расскажем немного поподробнее о локации.
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Озеро Криспинув под Краковом
Искусственно созданное озеро появилось на месте песчаной шахты, поэтому еще одно его народное название – "На Песках".
Возле водоема можно не только лениво загорать и купаться, но и доступный и активный отдых: водные велосипеды и лыжи, парусники, теннис, пляжный волейбол и многое другое.
Территория вокруг озера покрыта густыми соснами, а сам пляж широк и песчаный. Через деревянный пирс можно добраться до небольшого острова. Вокруг озера есть прогулочные дорожки, места для пикника, а также детские аттракционы.
Озеро Криспинув / Фото osadakryspinow
Стоимость входа на озеро Криспинув
Вход на территории платный и обойдется для взрослых 15 злотых, для детей 7 – 15 лет – 10 злотых. Дети до 6 лет могут проходить бесплатно. Семейный билет (двое взрослых и трое детей до 15 лет) стоит 30 злотых.
Как доехать из Кракова до Криспинува
Часто поляки едут за город на собственном авто. Кроме этого, можно устроить велопрогулку прямо к озеру. Маршрут пролегает по берегу реки Висла, а дорога займет до 50 минут. Также есть возможность доехать на общественном транспорте. В этом направлении курсируют автобусы №:
- 209 – Salwator Krakow – Budzyń Zalew Na Piaskach;
- 219 – жилой массив Podwawelskie – Kryspinów;
- 229 – Salwator Kraków – Kryspinów;
- 239 – Salwator Kraków – Kryspinów;
- 269 – Salwator Krakow – Budzyń Plaża Główna.