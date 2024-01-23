В одній з найстаріших частин храму вчені знайшли вівтар і цінні бронзові статуетки, які зображують бика та барана.

Цікаво Як виглядали банкети 2000 років тому: у Римі знайшли стародавню залу для розваг

Унікальна знахідка

2000-річний храм, наповнений золотом, сріблом і бурштином, знайшли на острові Евія у Греції.

Споруду, яка датується 7 століттям до нашої ери, виявила команда з 50 дослідників. Під час розкопок знайшли цінні артефакти: аттичні вази, коринфський алебастр, ритуальні таці місцевого виробництва та ювелірні вироби з дорогоцінних матеріалів, таких як золото, срібло і корал.

Артефакти, знайдені на грецькому острові / Фото Міністерства культури Греції

Усередині храму також було знайдено кілька конструкцій, які, можливо, використовувалися як вівтарі. Один із них у формі підкови, ймовірно, був найпопулярнішим. Про його часте використання свідчить товстий шар попелу. В одній з найдавніших частин храму вчені знайшли найцінніше – бронзові фігурки, які зображують бика й барана.

Можливо, деякі з вівтарів з'явилися раніше за храм. На першому етапі використання підковоподібного вівтаря була виявлена кераміка, що датується кінцем VIII століття до нашої ери,

– помітили вчені.

Хоча аналіз найдавніших рівнів цього місця тільки почався, попередні висновки свідчать про те, що коріння культу сягає століть після закінчення мікенського періоду.

У Греції відкрили палац Александра Македонського

Після довгої 16-річної реставрації у Греції відкрили стародавній палац Айгай. Саме тут близько 2 400 років тому коронували царя Александра Македонського.

Цей історичний палац розташований у місті Вергіна. Його побудував батько Александра Македонського Філіп II у IV столітті до нашої ери. Стародавні руїни виявили під час розкопок.

На відновлення палацу Айгай витратили 20 мільйонів євро та 16 років часу.