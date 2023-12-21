Дослідники розкопали пам'ятку в Римі. Велика настінна мозаїка з коралів та мушель чудово збереглась. Тому вона має шанс стати черговим культурним об'єктом, який буде приваблювати туристів. Який вигляд має мозаїка – дивіться далі.

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Унікальна знахідка добре збереглась

Цінна настінна мозаїка має п'ять метрів завдовжки. На ній зображена виноградна лоза, листя лотоса та міфічні морські істоти.

Вона зроблена з перламутру, коралів, мушель молюсків, черепків дорогоцінного скла і часточок мармуру. Композицію доповнили поліхромними кристалами та давньоєгипетськими синіми плитками.

Коштовне оздоблення мозаїки / Фото Emanuele Antonio Minerva (MiC)

У цій відкритій банкетній залі з видом на сад, ймовірно, приймали та розважали гостей влітку. Також археологи знайшли там свинцеві труби, вбудовані в стіни. З їхньою допомогою воду для розваг подавали у фонтани й басейни.

У давні часи, коли могутні знатні родини населяли Палатин, існував звичай використовувати багаті декоративні елементи, щоб демонструвати багатство та високий соціальний статус,

– розповів у інтерв'ю CNN головний археолог на цих розкопках.

Дослідники поки не можуть точно сказати, хто був володарем цієї розкішної будівлі. Найбільше схиляються до версії, що це був римський сенатор. Розкопки на схилі Палатинського пагорба в Римі тривають уже 5 років.

На початку січня сенсаційну знахідку планують відкрити для відвідувачів.

В Італії знайшли фреску із зображенням піци

За останній час це не єдина цікава знахідка італійських археологів. Влітку в давньоримському місті Помпеї знайшли оригінальну фреску: на ній бачимо те, що могло бути "‎давнім предком" сучасної італійської піци.

На фресці зображено круглий хлібний коржик (який навіть більше нагадує італійську фокачу) зі спеціями, а поруч частування — фрукти і, ймовірно, фініки. Також на стіні намалювали келих вина на срібній таці.

Вік цінної фрески оцінюють у понад 2 000 років.