В одной из старейших частей храма ученые обнаружили алтарь и ценные бронзовые статуэтки, изображающие быка и барана.

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Уникальная находка

2000-летний храм, наполненный золотом, серебром и янтарем, был найден на острове Эвия в Греции.

Сооружение, датируемое 7 веком до нашей эры, обнаружила команда из 50 исследователей. При раскопках были найдены ценные артефакты: аттические вазы, коринфский алебастр, ритуальные подносы местного производства и ювелирные изделия из драгоценных материалов, таких как золото, серебро и коралл.

Артефакты, найденные на греческом острове / Фото Министерства культуры Греции

Внутри храма также были найдены несколько конструкций, которые, возможно, использовались как алтари. Один из них в форме подковы, по всей вероятности, был самым популярным. О его частом использовании свидетельствует слой пепла. В одной из древнейших частей храма ученые нашли самое ценное – бронзовые фигурки, изображающие быка и барана.

Возможно, некоторые из алтарей появились раньше храма. На первом этапе использования подковообразного алтаря была обнаружена керамика, датируемая концом VIII века до нашей эры,

– заметили ученые.

Хотя анализ древнейших уровней этого места только начался, предварительные выводы свидетельствуют о том, что корни культа уходят в века после окончания микенского периода.

В Греции открыли дворец Александра Македонского

После долгой 16-летней реставрации в Греции открыли древний дворец Айгай. Именно здесь около 2 400 лет назад короновали царя Александра Македонского.

Этот исторический дворец расположен в Вергине. Его построил отец Александра Македонского Филипп II в IV веке до н.э. Древние развалины обнаружили во время раскопок.

На восстановление дворца Айгай потратили 20 миллионов евро и 16 лет.