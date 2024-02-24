Острів Гайола розташований поблизу узбережжя Неаполя. Добратися туди було б не надто складно. Водночас мандрівники не квапляться відвідувати цю мальовничу локацію.

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Не ризикують наближатися туди й люди, які мешкають поблизу. Вони переконані: острів Гайола – проклятий й гарантує своїм відвідувачам багато нещасть.

Що відомо про острів Гайола

Гайола – це дві невеличкі скелі, які з'єднує міст. Там притулилися старенька покинута вілла. Колись вона нагадувала про велич: у просторих кімнатах лунала музика, гості підіймали келихи з ігристим.

Водночас про щасливе життя на території Гайола можна було лише мріяти. У різні роки власників переслідували біди. Так і з'явилася історія про проклятий острів.

Легенда розповідає, що колись на Гайолі жив Вергілій. Саме там він щедро ділився знаннями зі своїми учнями. Через тисячі років на острові знайшов прихисток відлюдник. Він врятувався завдяки морякам, які пропливали повз Гайолу й ділилися їжею.

Згодом на острові оселився бізнесмен Луїджі де Негрі. Саме він побудував прекрасну віллу. А вже невдовзі відчув на собі прокляття острова – збанкрутував.

Вже на початку ХХ століття Гайола привабила капітана корабля Гаспаре Альбенга. Водночас не минуло й декількох років, як острів "забрав" його. Альбенг потонув під час корабельної аварії. За словами місцевих жителів, ні тіла, ні уламків судна знайти не вдалося.

Далі острів перейшов у спадщину швейцарському бізнесмену Гансу Брауну. Водночас чоловік не довго тішився Гайолою. Вже невдовзі знайшли його тіло, загорнуте у килим. Дружина Брауна – потонула.

Яка доля чекала інших власників