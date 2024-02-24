Остров Гайола расположен вблизи побережья Неаполя. Добраться туда было бы не слишком сложно. В то же время путешественники не торопятся посещать эту живописную локацию.

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Не рискуют приближаться туда и люди, которые живут поблизости. Они убеждены: остров Гайола – проклят и гарантирует своим посетителям много несчастий.

Что известно об острове Гайола

Гайола – это две небольшие скалы, которые соединяет мост. Там приютились старенькая заброшенная вилла. Когда-то она напоминала о величии: в просторных комнатах звучала музыка, гости поднимали бокалы с игристым.

В то же время о счастливой жизни на территории Гайола можно было только мечтать. В разные годы владельцев преследовали беды. Так и появилась история о проклятом острове.

Легенда рассказывает, что когда-то на Гайоле жил Вергилий. Именно там он щедро делился знаниями со своими учениками. Через тысячи лет на острове нашел приют отшельник. Он спасся благодаря морякам, которые проплывали мимо Гайолы и делились едой.

Впоследствии на острове поселился бизнесмен Луиджи де Негри. Именно он построил прекрасную виллу. А уже вскоре почувствовал на себе проклятие острова – обанкротился.

Уже в начале ХХ века Гайола привлекла капитана корабля Гаспаре Альбенга. В то же время не прошло и нескольких лет, как остров "забрал" его. Альбенг утонул во время кораблекрушения. По словам местных жителей, ни тела, ни обломков судна найти не удалось.

Далее остров перешел по наследству швейцарскому бизнесмену Гансу Брауну. В то же время мужчина не долго радовался Гайоле. Уже вскоре нашли его тело, завернутое в ковер. Жена Брауна – утонула.

Какая судьба ждала других владельцев