Ці найкращі пляжі року приваблюють мандрівників золотистим піском, нерівними береговими лініями та кришталево чистими блакитними водами. Серед інших перше місце у топі посів португальський пляж Фалезія.

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Tripadvisor назвав найкращі пляжі світу у 2024 році

Очолив рейтинг португальський пляж Фалезія, відомий своїми приголомшливими скелями, золотими пісками та блискучими блакитними водами. Тут можна позасмагати на великому березі, скупатися, зайнятися серфінгом або прогуляйтеся по мальовничій стежці на вершині скель, милуючись неймовірними пейзажами.

Пляжу навіть присвоєний "Блакитний прапор" (вища відмінність для пляжів) за чистоту та інфраструктуру – тут є туалети, перекусна, до нього легко дістатися громадським транспортом.

Португальський пляж Фалезія / Фото Unsplash

За ним слідує пляж Спьяджа-дей-Конільї на італійському острові Лампедуза, відомий своїми блакитними водами, білосніжними пісками і спокійною атмосферою. А на третьому місці іспанський пляж Ла-Конча, що ідеально підходить для сімейного відпочинку.

10 найкращих пляжів світу у 2024 році

Пляж Фалезія, Португалія (Praia da Falésia). Пляж Спьяджа-дей-Конільї, Лампедуза, Італія (Spiaggia dei Conigli). Пляж Ла-Конча, Іспанія (La Concha Beach). Пляж Каанапалі, Гаваї, США (Ka'anapali Beach). Пляж затоки Грейс-Бей, Острови Теркс і Кайкос (Grace Bay Beach). Пляж Ансе Лаціо, Сейшели (Anse Lazio). Пляж Менлі, Сідней, Австралія (Manly Beach). Пляж Ігл-Біч, Аруба (Eagle Beach). Пляж Сієста, Флорида, США (Siesta Beach). Пляж Варадеро, Куба (Varadero Beach).

Пляж Варадеро на Кубі зайняв 10 місце у рейтингу найкращих / Фото Unsplash

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