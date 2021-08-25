Орендодавці Airbnb у Чехії платитимуть додатковий податок: деталі нововведення

Міський суд Праги ухвалив рішення, що короткотермінова оренда житла через платформу Airbnb та інші подібні ресурси повинна оподатковуватись. Власники орендованого житла сплачуватимуть податок на комерційну діяльність, розміщення та ПДВ.

Від нововведення фінансово найбільше постраждають орендодавці з платформ Airbnb та Booking, які здають одразу кілька квартир. Це вплине, зокрема, і на збільшення внесків за соціальне та медичне страхування.

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Ті, хто здають в оренду житло без використання платформ, за класичною схемою, звільняються від додаткового оподаткування. Це зумовлено тим, що вони не розміщують пропозицію на платформах, і таким чином законодавчо не пов'язуються з комерційною діяльністю.

Експерти переконані, що рішення суду може повністю зруйнувати бізнес-модель Airbnb та інших подібних ресурсів у Чехії. Найбільше фінансових втрат спричинено тим, що короткотермінова оренда житла буде обкладатись ще й податком на додану вартість.

Класична оренда житла не обкладається ПДВ. У випадку з розміщенням послуг на ресурсах – все по-іншому. Якщо дохід перевищуватиме 1 мільйон крон на рік, то орендодавці сплачуватимуть Чехії 15% податку на додану вартість,

– пояснює видання Hospodářské noviny.

Додамо, що згідно з даними Статистичного управління Чехії, 1,16 мільйона іноземних туристів брали житло в оренду через платформу Airbnb у 2018 році. Більшість користувачів ресурсу винаймали короткотермінове житло у Празі, де для таких цілей доступно близько 11,5 тисяч квартир.