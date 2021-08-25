От нововведения финансово пострадают арендодатели с платформ Airbnb и Booking, которые сдают сразу несколько квартир. Это повлияет, в том числе и на увеличение взносов за социальное и медицинское страхование.

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Те, кто сдают в аренду жилье без использования платформ, по классической схеме, освобождаются от дополнительного налогообложения. Это обусловлено тем, что они не размещают предложение на платформах, и таким образом законодательно не связываются с коммерческой деятельностью.

Эксперты убеждены, что решение суда может полностью разрушить бизнес-модель Airbnb и других подобных ресурсов в Чехии. Больше всего финансовых потерь вызвано тем, что краткосрочная аренда жилья будет облагаться еще и налогом на добавленную стоимость.

Классическая аренда жилья не облагается НДС. В случае с размещением услуг на ресурсах – все по-другому. Если доход будет превышать 1 миллион крон в год, то арендодатели будут платить Чехии 15% налога на добавленную стоимость,

– объясняет издание Hospodářské noviny.

Добавим, что согласно данным Статистического управления Чехии, 1,16 миллиона иностранных туристов брали жилье в аренду через платформу Airbnb в 2018 году. Большинство пользователей ресурса снимали краткосрочное жилье в Праге, где для таких целей доступно около 11,5 тысячи квартир.