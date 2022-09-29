Через рекордну інфляцію та наплив біженців у Польщі суттєво зросли ціни. Відчутно також піднялася вартість і на ринку нерухомості. Відтак, знайти квартиру у Варшаві за розумну ціну уже не так просто.

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Наприклад, крихітна кавалерка у столиці обійдеться не дешевше, як за 2 тисячі злотих на місяць, а кімнату здають і за 1,2 тисячі злотих. Крім цього, чимало оголошень про оренду "від власників" публікують в мережі шахраї.

Оренда житла у Варшаві: нова схема шахраїв

Зловмисники, які хочуть нажитися на наївних орендарях, викладають оголошення про здачу великих квартир за відносно низькими цінами. Шахраї беруть гроші за "бронь" житла і пропадають.

Своєю історією за таким же сценарієм поділилася Евеліна. Так, дівчина побачила на OLX оголошення про здачу житла на Madalińskiego за 1,9 тисячі злотих на місяць. При цьому у цю суму входили й всі можливі додаткові платежі. Такі умови зацікавили Евеліну.

Потенційна орендарка зв'язалася з власницею квартири, але спілкувалися вони лише у месенджері, позаяк жінка розповіла, що працює за кордоном, тому не має змоги зустрітися в Польщі. І аби житло за 1,9 тисячі злотих на місяць точно дісталося Евеліні, власниця попросила перерахувати їй 900 злотих для "бронювання" квартири, а підписати договір можна віддалено. Після цього жінка обіцяла приїхати до Польщі, щоб передати ключі.

Після цього Евеліна закінчила розмову, тому що здогадалася, що має справу з шахраєм. Але дівчина також додала, що люди, які менш знайомі з ринком нерухомості, можуть стати легкою здобиччю.

Також є випадки, коли фейкові орендодавці у листуванні навіть показують скани нібито своїх документів, що засвідчують особу. Таким чином вони позбавляють орендарів сумнівів. Насправді це, як правило, скани документів, які шахраї виманили у попередніх жертв.