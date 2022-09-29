Из-за рекордной инфляции и наплыва беженцев в Польше существенно выросли цены. Ощутимо также поднялась стоимость и на рынке недвижимости. Следовательно, найти квартиру в Варшаве по разумной цене уже не так просто.

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К примеру, крошечная кавалерка в столице обойдется не дешевле, чем за 2 тысячи злотых в месяц, а комнату сдают и за 1,2 тысячи злотых. Кроме этого, многие объявления об аренде "от владельцев" публикуют в сети мошенники.

Аренда жилья в Варшаве: новая схема мошенников

Злоумышленники, желающие нажиться на наивных арендаторах, выкладывают объявления о сдаче больших квартир по относительно низким ценам. Мошенники берут деньги за "бронь" жилья и пропадают.

Своей историей по такому же сценарию поделилась Эвелина. Так, девушка увидела на OLX объявление о сдаче жилья на Madalińskiego за 1,9 тысячи злотых в месяц. При этом в данную сумму входили и все возможные дополнительные платежи. Такие условия заинтересовали Эвелину.

Потенциальная арендатор связалась с владелицей квартиры, но общались они только в мессенджере, поскольку женщина рассказала, что работает за границей, поэтому не имеет возможности встретиться в Польше. И чтобы жилье за ​​1,9 тысячи злотых в месяц точно досталось Эвелине, владелица попросила перечислить ей 900 злотых для "бронирования" квартиры, а подписать договор можно удаленно. После этого женщина обещала приехать в Польшу, чтобы передать ключи.

После этого Эвелина закончила разговор, потому что догадалась, что имеет дело с мошенником. Но девушка также добавила, что люди, менее знакомые с рынком недвижимости, могут стать легкой добычей.