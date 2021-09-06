Оновлена природа і депресивні люди: Ірена Карпа розповіла, як французи переживали карантин

Письменниця Ірена Карпа вже давно живе і працює у Парижі. Нещодавно вона відвідала Київ і побувала на презентації аудіосеріалу "Вісім". Там знаменитість розповіла свої спостереження щодо того, як французи переживали карантин.

За словами письменниці, зараз парижани такі ж, як до локдауну. Хоча у розпал карантину люди були психологічно виснажені.

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Про карантин у Парижі

Зараз все плюс-мінус так, як було. Всі з такими самими незадоволеними лицями… Ті самі офіціанти, які не посміхаються... Так що, все вернулося на круги свої,

– констатує Ірена Карпа.

Водночас письменниця додала, що карантин дуже позитивно вплинув на природу у Франції: очистилися водойми, появилися риби та птахи, яких ніхто раніше не бачив, в деякі містечка почали приходити олені.

Українка зазначила, що їй пощастило мати собаку. Бо у період локдауну могла гуляти з нею скільки завгодно. Під час таких прогулянок милувалася спокійним безлюдним містом. Хоча бувало й таке, каже письменниця, коли якісь божевільні бігали вулицями та кричали, що ми всі помремо.

Ще Ірена Карпа розповіла, що парижани не надто охоче прибирають за своїми домашніми улюбленцями. А от вона в цьому плані відповідальна власниця собаки.

Письменниця припустила, що загалом в Україні карантин пройшов психологічно легше. У Франції був високий рівень самогубств та розлучень, дуже багато людей почали страждати від депресії. Але, зауважує Ірена Карпа, Франція запровадила корисну політику: почала дарувати молоді, здається, п'ять безплатних консультацій у психотерапевта. Оскільки послуги цього фахівця в Європі коштують дорого (близько 70 – 100 євро), то така допомога від держави є суттєвою.

Про Ірену Карпу

Ірена Карпа народилася 8 грудня 1980 у Черкасах.

В Україні її знають як письменницю, співачку та журналістку.

У жовтні 2015 року Ірена Карпа стала першим секретарем з питань культури посольства України у Франції.

У 2016 році виступила куратором низки заходів на українську тематику у Парижі.

У травні 2018 року на Паризькому книжному ярмарку вручила президенту Франції Еммануелю Макрону книгу незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова – збірку "Оповідання" у французькому перекладі.

Зараз Ірена Карпа зосередилася на письменницькій діяльності та організації різноманітних курсів: для жінок (тема стосунків) та тих, хто хоче удосконалити письменницькі навички.

Одружена з французом Людовиком-Кирилом Требюше.