По словам писательницы, сейчас парижане такие же, как до локдауна. Хотя в разгар карантина люди были психологически подавлены.

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О карантине в Париже

Сейчас все плюс-минус так, как было. Все с такими же недовольными лицами... Те же официанты, которые не улыбаются... Так что, все вернулось на круги своя,

– констатирует Ирена Карпа.

В то же время писательница добавила, что карантин очень положительно повлиял на природу во Франции: очистились водоемы, появились рыбы и птицы, которых никто раньше не видел, в некоторые города стали приходить олени.

Украинка отметила, что ей повезло иметь собаку. Поскольку в период локдауну могла гулять с ней сколько угодно. Во время таких прогулок любовалась спокойным безлюдным городом. Хотя бывало и такое, говорит писательница, когда какие-то сумасшедшие бегали по улицам и кричали, что мы все умрем.

Еще Ирэна Карпа рассказала, что парижане не слишком охотно убирают за своими домашними любимцами. А вот она в этом плане ответственная хозяйка собаки.

Писательница предположила, что в Украине карантин прошел психологически легче. Во Франции был высокий уровень самоубийств и разводов, очень многие люди начали страдать от депрессии. Но, замечает Ирэна Карпа, Франция ввела полезную политику: начала дарить молодежи, кажется, пять бесплатных консультаций у психотерапевта. Поскольку услуги этого специалиста в Европе стоят дорого (около 70 – 100 евро), то такая помощь от государства является существенной.

Об Ирене Карпе