По предварительной информации, стоимость проезда вырастет вдвое – с 2,10 евро до 4 евро. Так, городские власти Парижа хотят компенсировать дополнительные расходы на транспорт и инфраструктуру на время Олимпийских игр.

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Билет на метро вдвое подорожает

Повышение цен будет временным, заявила президент совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Также она уверена, что повышение стоимости является "справедливым и необходимым" из-за большого наплыва путешественников. Это значительно нагрузит транспортную сеть города.

Во время Олимпийских и Паралимпийских игр регион Иль-де-Франс значительно увеличит свое транспортное предложение,

– заявила Пекресс.

Вместо 2,10 евро одноразовый проезд на метро Парижа будет стоить 4 евро. Но это повышение не коснется парижан: цена месячных и годовых проездных останется неизменной.

В Париже появятся специальные проездные

Также французская столица планирует запустить единый проездной для фанатов Олимпиады, которые приедут в Париж на главное спортивное событие.

Мы собираемся создать новый пропуск Paris 2024, который позволит посетителям путешествовать по всему региону Иль-де-Франс. Это обойдется от 16 евро в день и до 70 евро в неделю. Это справедливая цена,

– заявила чиновник.

Для сравнения, месячный проездной билет на метро в Париже стоит больше 80 евро.

Напомним, Олимпийские игры во Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024, а с 28 августа по 8 сентября – Паралимпийские игры.

Один из французских городов хочет отказаться от олимпийского огня

В городе Эвре хотят отказаться от пронесения главного символа Олимпиады – огня. По словам мэра, это чрезмерные траты для города в Нормандии.

Он заявил, что организация пронесения олимпийского огня предусматривает исполнение "определенного количества обязанностей". И они обойдутся местному бюджету в сумму более 100 000 евро. За эти деньги нужно обеспечить дежурство медицинской помощи, частную охрану, а также аренду или покупку 2 500 шлагбаумов, которые нужно установить на 5,4 километра маршрута.

Этот момент пока находится на стадии обсуждения. Городские власти Евре готовы принимать конструктивные предложения, как можно сохранить традицию пронесения олимпийского огня по разумной цене.