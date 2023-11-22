На этом настаивает мэр города в Нормандии, поскольку считает эту традицию пустой тратой бюджетных денег. Так сколько стоит олимпийский огонь и смогут ли сэкономить на нем в Эвре – читайте дальше.

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Отказались от традиции ради экономии

Ги Лефранд, мэр города Эвре, уточнил, что организация пронесения олимпийского огня предполагает выполнение "определенного количества обязанностей". И они, по его словам, обойдутся местному бюджету в сумму более 100 000 евро.

В эту стоимость входит: обеспечение дежурства медицинской помощи, частная охрана, а также аренда или покупка 2 500 шлагбаумов, которые нужно установить на 5,4 километра маршрута.

И это не говоря уже о привлечении наших территориальных агентов, ограничениях, которые повлияют на местных жителей и торговцев, остановки движения транспорта во время эстафеты пронесения огня,

– добавил мэр французского города.

Местные власти Эвре заявили, что когда город избрали для пронесения огня, не уточнили никаких деталей. И только потом оказалось, что для этого необходимо внести материально-технические коррективы. В то же время Ги Лефранд отметил, что он готов обмениваться идеями с другими городами, чтобы обеспечить пронесение олимпийского огня по "разумной цене".

Эстафета с олимпийским огнем должна охватить всю территорию Франции в течение 80 дней, прежде чем его транспортируют в Париж на церемонию открытия Олимпиады-2024. Она стартует в столице в конце июля.

Франция готовится принимать Олимпиаду-2024

Чтобы провести летние Олимпийские игры, в Париже чистят Сену. Купаться в реке строго-настрого запрещено еще с 1923 года. Сена чрезвычайно загрязнена из-за сточных вод и активного движения водного транспорта.

Процесс проходит в несколько этапов. Летняя Олимпиада-2024 сильно торопит французских чиновников. Во-первых, во время церемонии открытия главных спортивных соревнований планируется организовать торжественный парад лодок на Сене. Во-вторых, на реке хотят провести соревнования по плаванию: две гонки на длинные дистанции и часть триатлона.

Уже после закрытия Игр вдоль Сены планируется обустроить несколько пляжей с зонами отдыха.

А вот легендарный Нотр-Дам к началу Олимпиады открыть для туристов не успеют. Работы по восстановлению сейчас на завершающей стадии, но официальное открытие планируется в декабре 2024 года.